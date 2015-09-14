أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

Google+ Print
تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎ تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية إتهامهما بسرقة  سيارة تاكسي.

وكانت قد بدأت الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسي الخاص به، حيث استوقفه المُتهمان، وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهر أحدهما السلاح الناري في وجهه، وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته، واستوليا على التاكسي، وفرا هاربين.

وتأكدت صحة أقوال المُجني عليه، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المُتهمين، وبعرضهما على النيابة، أمرت بـحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي تم تجديدها إلى 15 يوم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا