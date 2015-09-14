تجديد حبس عاطلان 15 يومًا لسرقة تاكسي بالإكراه في سوهاج‎

قررت محكمة جنح مركز سوهاج، تجديد حبس عاطلان 15 يومًا على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية إتهامهما بسرقة سيارة تاكسي.

وكانت قد بدأت الواقعة، عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج، بلاغًا من المجني عليه، مفاده أنه أثناء سيره بالتاكسي الخاص به، حيث استوقفه المُتهمان، وطلبا منه توصيلهما لأحد الأماكن، وفي الطريق أشهر أحدهما السلاح الناري في وجهه، وقاما بسرقة الهاتف المحمول الخاص به ومتعلقاته، واستوليا على التاكسي، وفرا هاربين.

وتأكدت صحة أقوال المُجني عليه، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المُتهمين، وبعرضهما على النيابة، أمرت بـحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، والتي تم تجديدها إلى 15 يوم.