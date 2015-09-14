861 لجنة للاقتراع فى الانتخابات البرلمانية القادمة بقنا

بدأت مديرية أمن قنا استعداداتها المكثفة للانتخابات البرلمانية القادمة، حيث أنهت المديرية تقسيم اللجان الانتخابية على مستوى المدن التسع للمحافظة والتي يصل فيها عدد من لهم حق التصويت على مستوى دوائر المحافظة المختلفة لمليون 749 ألفا و602 ناخب وناخبة ووصل عدد لجان الاقتراع 861 لجنة فرعية داخل 358 مركزًا انتخابيًا.

وجاء تقسيم اللجان داخل جميع قرى ومراكز المحافظة، حيث ضم قسم شرطة قنا 20 مركزا انتخابيا فيها 68 لجنة فرعية يحق التصويت 145 ألفا و646 ناخبا وناخبة للتصويت، أما مركز قنا فيضم به 46 مركزا انتخابيا فيه 116 لجنة فرعية يحق التصويت 231 ألفا و528 ناخبا وناخبة للتصويت، أما قسم شرطة قفط به 21 مركزا انتخابيا فيها 41 لجنة فرعية يحق التصويت 80 ألفا و450 ناخبا وناخبة، أما قسم شرطة قوص به 55 مركزا انتخابيا فيها 122 لجنة فرعية يحق التصويت 250 ألفا و566 ناخبا وناخبة.

وفى قسم شرطة نقادة 27 مركزا انتخابيا فيها 56 لجنة فرعية يحق التصويت 105 آلاف و664 ناخبا وناخبة، وقسم شرطة فرشوط به 21 مركزا انتخابيا فيها 50 لجنة فرعية يحق التصويت 105 آلاف و764 ناخبا وناخبة، وأما قسم شرطة أبوتشت فيه 63 مركزا انتخابيا فيها 127 لجنة فرعية يحق التصويت 250 ألفا و697 ناخبا وناخبة وما قسم شرطة دشنا به 34 مركزا انتخابيا وفيها 101 لجنة فرعية، يحق التصويت 208 آلاف و107 ناخبين وناخبات، و قسم شرطة الوقف به 9 مراكز انتخابية فيها 24 لجنة فرعية يحق التصويت 49 ألفا ناخبين وناخبات، وأما قسم شرطة نجع حمادي يضم 63 مركزا انتخابيا فيها 156 لجنة فرعية يحق التصويت 322 ألفا و186 ناخبا وناخبة.

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