السيطرة على بقعة زيت محدودة ظهرت بنهر النيل فى أسوان

نجحت اليوم أجهزة محافظة أسوان ووزارة البيئة فى سرعة احتواء آثار بقعة الزيت التى تسربت لمجرى نهر النيل، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بإشراف من المهندس محمد مصطفى السكرتير العام للمحافظة.

وأكد سكرتير عام المحافظة، أنه بمجرد أكتشاف الجهات المعنية بوجود بقعة زيت مجهولة الهوية والتى ظهرت بشكل مفتت على سطح المياه فى صورة بقع منفصلة بطول 1 كم وبعرض 50 مترا أمام كوبرى أسوان الملجم و على مسافة 9 كم من مدينة أسوان، تم إخطار محافظ أسوان مصطفى يسرى بالواقعة حيث أعطى توجيهاته بتشكيل فريق عمل فنى من البيئة وشرطة المسطحات المائية والعائمات والرى والمحليات وشركة مياه الشرب برئاسة السكرتير العام للمحافظة وذلك بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث التابع لإحدى شركات وزارة البترول بالأعقاب حيث تم التعامل الفورى مع بقعة الزيت التى لم يتحدد حتى الأن المصدر الذى تسربت منه.

وأضاف السكرتير العام بأن الفرق الفنية تمكنت بدعم من إمكانيات ومعدات مركز مكافحة التلوث بسحب وشفط معظمها على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم و قبل وصولها لقرية الجعافرة على مسافة 30 كم من مدينة أسوان، مؤكداً أنه تمت إعادة تشغيل مرشح مياه الشرب بقرية الأعقاب بعد أخذ عينات من مآخذ مرشحات ومحطات مياه الشرب فى المسافة من قرية أبو الريش وحتى قرية الجعافرة بمعرفة معامل جهاز شئون البيئة والصحة وشركة مياه الشرب لإجراء التحاليل اللازمة وخاصة أنه تم التأكد من سلامة مياه الشرب وخلوها من أى ملوثات حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وكشف محمد مصطفى عن إجراء مسح شامل لمجرى نهر النيل من أبو الريش وحتى الجعافرة بمركز دراو للتأكد من التخلص بشكل نهائى من أى بقايا لبقعة الزيت وخاصة أنه شارك فى عملية شفط وسحب البقعة لنشات شرطة المسطحات ومعدات مركز مكافحة التلوث مع استخدام أحدث التقنيات المتطورة فى التعامل مع الزيوت والمواد البترولية الملوثة لنهر النيل من خلال مواد كيماوية تمتص البقع فى وقت قياسى.

وأشار سكرتير عام محافظة أسوان، إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة من خلال شرطة المسطحات وذلك طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك للبدء فى التحقيق من أجل الوقوف على الجهة أو المنشأة التى تسببت فى تسرب بقعة الزيت وأسباب ذلك.

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