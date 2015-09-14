المجلس التنفيذى بالأقصر يبحث استعدادات المحافظة لعيد الأضحى المبارك

عقد المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر، صباح اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا برئاسة محمد بدر محافظ الأقصر، واللواء عصام الحملى مدير الأمن، واللواء عادل مهران السكرتير العام للمحافظة، ومشاركة وكلاء الوزارت ورؤساء المدن، لمناقشة أهم الملفات على الساحة بالأقصر خلال الفترة المقبلة.

وناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الأقصر، 3 ملفات وهى (استقبال عيد الأضحى المبارك، والعام الدراسى الجديد، وانتخابات مجلس النواب)، والتى تجرى بدوائر المحافظة الخمس وذلك يومى 18 و19 من شهر أكتوبر المقبل.

وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة انتهاء أعمال الصيانة بجميع المدارس، وتجهيز المدارس الجديدة بنهاية الأسبوع الجارى، ومنع تواجد الباعة الجائلين فى محيط المدارس حفاظا على سلامة الطلاب والتلاميذ، وأمر برفع مستوى الخدمات بجميع المناطق الأثرية والسياحية قبيل عيد الأضحى، وتجهيز كافة الحدائق والساحات بجميع المدن، وتشكيل فرق عمل للحفاظ على نظافة المدينة فى عيون زوراها من المصريين والأجانب، وتشديد الرقابة على المخابز وتسيير لجان تفتيش على محلات الجزارة والدواجن للتأكد من سلامة اللحوم والدواجن .

كما شدد محمد بدر – خلال الاجتماع - الانتهاء من إنهاء كافة الاستعدات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب، وحذر مسئولى المحافظة من أى تجاوزات، أو أى من أنواع الدعم لأى مرشح تحقيقا لمبدأ المساواة، وأن تكون الدعاية فى الأماكن التى سيتم تخصيصها بالاتفاق مع جميع رؤساء المدن والقرى والمراكز بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، على جاهزية الأجهزة الشرطية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الأضحى، والاستعداد لتأمين كافة مراحل انتخابات مجلس النواب بالمحافظة، موضحاً أنه يجرى إعداد خطط أمنية محكمة للسيطرة على الأوضاع فى الملفات الثلاثة الهامة بالمحافظة.