المستشار وليد جمال محاميا عاما لنيابات شمال الشرقية

أصدر المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام، حركة ترقيات وتنقلات بين المستشارين وشملت تعيين المستشار وليد جمال رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، محاميًا عامًا لنيابات شمال الشرقية خلفا للمستشار هانى تاج الدين الذى تم نقله محاميا عاما بالتفتيش القضائى.

يذكر أن المستشار وليد جمال كان رئيسا لنيابة الزقازيق الكلية، ثم رئيسا لنيابة الإسماعيلية الكلية، وأخيرا محاميا عاما لنيابات شمال الشرقية.

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