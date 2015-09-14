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المرشحون الجدد بالمنيا يتقدمون للجنة الانتخابات بنتائج الكشف الطبى

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المرشحون الجدد بالمنيا يتقدمون للجنة الانتخابات بنتائج الكشف الطبى المرشحون الجدد بالمنيا يتقدمون للجنة الانتخابات بنتائج الكشف الطبى
بدأ المرشحون الجدد اليوم بتقديم نتائج الكشف الطبى بعد تسلمهم التقارير النهائية من اللجنة الطبية المنعقدة بمستشفي المنيا العام، فيما يواصل المستشفى استقباله للمرشحين الراغبين فى توقيع الكشف الطبى اليوم، حيث كان عدد من المرشحين الجدد قد تسلموا تقارير الكشف الطبى من إدارة اللجنة الطبية الأسبوع الماضي بعد توقيع الكشف الطبى عليهم.

ومن ناحية أخرى أكد المستشار عبد الحميد كامل، رئيس لجنة تلقى طلبات الترشح، أنه مازال فحص أوراق المرشحين مستمرا وقد يتم الإعلان عن الأسماء نهاية الأسبوع الجارى بعد استكمال المرشحين لملفاتهم.

وأوضح المستشار عبد الحميد كامل أن اللجنة تستقبل التقارير الطبية الخاصة بنتيجة الكشف من المرشحين الذين تسلموا تلك التقارير سواء من الجدد أو القدامى، موضحا أن العدد النهائى الذى تقدم بأوراق ترشحه 266 مرشحا من مختلف دوائر المحافظة.
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