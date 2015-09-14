فوز طالبات جامعة الزقازيق بذهبية تنس الطاولة فى أسبوع الشباب بالعاشر
أكد ناصر الجندى، مسئول الإعلام بجامعة الزقازيق، أنه تم اليوم افتتاح المعرض العلمى فى منافسات الفنون التشكيلية فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات العاشر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ظهر اليوم الاثنين، أن طالبات جامعة الزقازيق حصلن على الميدالية الذهبية فى التنس طاولة للفرق وتعادل فريق كرة القدم الخماسى مع فريق طلاب جامعة السادات 3/3 وخسر فريق كرة اليد لجامعة الزقازيق أمام فريق طلاب جامعة بنها 15/17 فى حين خرج فريق طلاب جامعة الزقازيق لتنس الطاولة للبنين من دور الثمانية وفاز فريق الشطرنج بالجولة الثانية.
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