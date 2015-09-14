بالصور.. انطلاق منافسات ألعاب القوى لأسبوع شباب الجامعات بالإسماعيلية

انطلقت اليوم فى استاد الإسماعيلية فعاليات مسابقات ألعاب القوى ضمن المسابقات الرياضية فى أسبوع شباب الجامعات العاشر والذى يعقد فى جامعة قناة السويس فى الفترة من 12 إلى 17 سبتمبر الحالى تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى وإشراف عام الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت الدكتورة إيمان المغازى رئيس اللجنة الرياضية للأسبوع إلى أن مسابقات ألعاب القوى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، حيث تقام مسابقة 100 متر عدو طلبة وطالبات تصفيات و400 متر عدو طلبة وطالبات نهائى بالزمن ورمى القرص طلبة وطالبات نهائى ودفع الجلة طلبة وطالبات نهائى 1500 متر جرى طلبة نهائى و100 متر عدو طلبة وطالبات نهائى، وهذا عن فعاليات اليوم الأول لمسابقات ألعاب القوى.

وقد أضافت الدكتورة إيمان المغازى، إلى أن لعبة ألعاب القوى تعد أم الألعاب فى الدول المتقدمة والمتحضرة، وأن بطل ألعاب القوى يضع اسم بلاده على خريطة العالم مثلما وضع إيهاب عبد الرحمن اسم مصر فى مسابقة رمى الرمح.

وأكد كابتن أحمد صالح مدير إدارة النشاط الرياضى ونائب مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، على أن أغلب الطلبة المشاركين فى النشاط الرياضى من أندية كبرى، وأن فيهم كثيرا من أبطال الجمهورية فى الألعاب المختلفة ومنهم ندى أبو ضيف على كلية الصيدلة جامعة قناة السويس بطلة الجمهورية فى العدو وأيضا نهى ابو ضيف على جامعة السويس أولى دورة الشهيد الرفاعى فى العدو والبطلتان فى منتخب مصر.

وأضاف عادل القاضى مسئول ألعاب القوى بجامعة قناة السويس، أن هناك 300 طالب وطالبة مشاركين فى مسابقات ألعاب القوى بواقع 12 طالبا فى كل جامعة 7 طلاب و5 طالبات من كل جامعة، وأن هناك 81 جائزة 27 ذهبية و27 فضية و27 برونزية.

كما يشارك فى مسابقة 400 متر عدو 30 طالبا و25 طالبة، حيث يحصل الفائزون بتحقيق أفضل 3 أزمنة على الثلاث ميداليات فى هذا السباق وفى مسابقة رمى الجلة، فيشارك فيها 23 طالبا و20 طالبة وأيضا تحسم المنافسة بأفضل 3 مسافات.

أما عن مسابقة 100 متر عدو والتى تقام من خلال 10 تصفيات، ويشارك فيها 80 طالبا وطالبة، وذلك لاختيار أفضل 8 أزمنة لدخول النهائى هذا وتتكون لجنة التحكيم من 10 حكام من القاهرة و15 حكما من الإسماعيلية.



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