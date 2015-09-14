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محافظ السويس يتفقد أعمال الإنشاءات بمحطة مياه غرب النفق

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محافظ السويس يتفقد أعمال الإنشاءات بمحطة مياه غرب النفق محافظ السويس يتفقد أعمال الإنشاءات بمحطة مياه غرب النفق

محافظ السويس

تفقد اللواء العربي السروي محافظ السويس صباح اليوم محطة مياه غرب النفق لتدعيم مياه الشرب بالمحافظة والتي تقيمها القوات المسلحة.

وأكد المحافظ أنه تم الاتفاق مع الهيئة القومية لمياه الشرب على تخصيص حصة اضافية من المياه من محطة غرب النفق الخاصة بجنوب سيناء فور الانتهاء من تطويرها بطاقة تصل إلى 70 الف متر مكعب يومي، بالإضافة إلى المحطة الجديدة بطاقة قدرها 10الآف متر مكعب يومى التي يتم إنشاءها لتدعيم قرى شباب الخريجين(الالبان الجديدة و الرائد و محمد عبده و محمد كريم و يوسف السباعى .

وأكد السروي على الشركة المنفذة الانتهاء من أعمال الانشاءات بالمحطة خلال شهرين.

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