بالفيديو - ملك المقصيات في الكالتشيو.. ماوريشيو بينيا

إذا كنت متابعا قديما لكرة القدم وذكرت أمامك دولة تشيلي فسيقفز إلى ذهنك الثنائي التاريخي مارتشيلو سالاس وإيفان زامورانو الذي صال وجال في ملاعب الكالتشيو لعقد من الزمان تخلله كأس العالم 98.

أما لو لم تعاصر الثنائي الذهبي بالتأكيد انت تعرف أليكسيس سانشيز نجم أودينيزي وبرشلونة السابق ونجم أرسنال الحالي الذي سحر الجميع بمهاراته وقتاليته في الدوري الإنجليزي الصعب والقوي بدنيا.

حسنا، فلتستعد لاسم أخر قد تود إضافته لقائمة لاعبي تشيلي المميزين هو المهاجم ماوريشيو بينِيا.

قبل أن نبدأ شاهد هذا الهدف الذي سجله بينِيا أمام ساسولو:

بينيا وهو لاعب حالي لأتالانتا يبلغ من العمر 31 عاما ومن أصول إيطالية وتوج مؤخرا ببطولة كوبا أميركا مع تشيلي.

بدأ ميرته في نادي يونيفيرسيداد دي تشيلي ثم انتقل لإنتر ميلان عام 2003 وعمره 19 عاما لكنه لم يشارك مطلقا مع النيراتزوي فتركه وتنقل بين العديد من الأندية في إيطاليا ما بين كييفو فيرونا وباليرمو وكالياري وجنوى وأتالانتا.

سجل في مسيرته داخل ملاعب الكالتشيو 43 هدفا في 133 مباراة، و6 أهداف في 36 مباراة دولية مع تشيلي وهو معدل غير مبهر على الإطلاق لكن المثير للانتباه أكثر من رقم 51 الذي يحمله قميصه هو قدرته الفائقة على تسجيل الأهداف الصعبة والمقصيات الرائعة التي تمتع جمهور الخصم قبل جمهور فريقه.

شاهد هدفه الرائع ضد كالياري

شاهد مقصيته أمام تورينو

الطريف بخصوص بينيا في الكالتشيو أن جميع مقصياته أتت بعد انتقاله لصفوف أتالانتا في منتصف الموسم الماضي في سوق الانتقالات الشتوية أي أن جميعها أتت في عام 2015.

شاهد مقصية بينيا الرائعة أمام تشيزينا

بينيا لم يتألق في صفوف نادِ كبير وبالطبع هو ليس بعظمة سالاسوزامورانو وليس بمهارة أليكسيس سانشيز وربما لم يصل لروعة ريفالدو ورونالدينيو في تنفيذ المقصياتلكنه بالتأكيد سجل أهدافا جميلة ستظل عالقة في ذاكرة محبي الكالتشيو والكرة لفترة ليست قصيرة.