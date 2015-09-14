لافروف: تطبيق اتفاقية «مينسك» شرط أساسي لتسوية الأزمة الأوكرانيه

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن وزراء خارجية “رباعية النورماندي” راضون بشكل عام عن التقيد بنظام وقف إطلاق النار في أوكرانيا بغض النظر عن بعض الخروقات.

> وقال لافروف عقب انتهاء الاجتماع الوزاري للرباعية في برلين حول تسوية الأزمة الأوكرانية : “تقييمنا إيجابي لوقف إطلاق النار بعد بحثنا تسوية الأزمة الأوكرانية، وننظر بإيجابية لمباحثات اليوم (امتدت ثلاث ساعات)، وتطبيق اتفاقية مينسك شرط أساسي يجب الالتزام به”.

وأضاف: “أكدنا على ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة”، مشيرا إلى أن وزراء خارجية النورماندي أكدوا كذلك على ضرورة إقامة حوار مباشر بين دونيتسك ولوغانسك من جهة وكييف من جهة أخرى.