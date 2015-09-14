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إعدام طن مواد غذائية فاسدة وغلق 17 منشأة مُخالفة بالسويس

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إعدام طن مواد غذائية فاسدة وغلق 17 منشأة مُخالفة بالسويس إعدام طن مواد غذائية فاسدة وغلق 17 منشأة مُخالفة بالسويس

صورة أرشيفية

أعلنت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بالسويس، عن إعدام طن مواد غذائية، والتي تم ضبطها خلال شهر ونصف، بمحالاتٍ تجارية بأحياء المُحافظة المُختلفة.

قالت الدكتورة أمال البُرعي، مدير الإدارة- في تصريحاتٍ خاصة- أنهم قاموا منذ الأول من شهر أغسطس حتى منتصف شهر سبتمبر الحالي، بإصدار قراراتٍ بغلق 17 منشأة تبيع مواد غذائية بالمُخالفة للقانون، وتهدد حياة المواطنين، وإثر ذلك تم إرسال القرارت إلى اللواء العربي السروي، مُحافظ السويس.

وأضافت “البُرعي”، أنهم قد قاموا بسحب 150 عينة غذائية من عددٍ كبيرٍ من المحالات التجارية، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، بالإضافة إلى سحب 400 عينة من محطة المياه.

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