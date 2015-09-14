القبض على 7 بعد مصرع شخص فى مشاجرة بالأسلحة النارية والمولوتوف بالطالبية

نجحت قوات الأمن بالجيزة بإشراف اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى القبض على 7 أشخاص عقب مشاجرة تمت بالأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، وأسفرت عن مقتل سائق "توك توك" كان يمر بالصدفة وإصابة آخرين بالطالبية.

تلقت مباحث الطالبية، برئاسة المقدم محمد ربيع، إخطارًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية وسقوط متوفى، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتمت السيطرة على المشاجرة.

ودلت التحريات أن مشاجرة قديمة وقعت فى فبراير الماضى بسبب أولوية المرور بين كل من "أشرف.ع.ا"، مقاول، و"عمران.م"، صاحب فرن، وشقيقه "ناصر"، و لكنها انتهت بعد مشاجرة بينهم.

لتتجدد المشاجرة بعدها بـ7 أشهر عند مرور "أشرف"، المقاول، أمام منزل "عمران"، الأمر الذى جدد المشاجرة والاشتباكات بينهم، واستعان كل منهم بعدد من الأشخاص ليتطور الأمر إلى مشاجرة بالأسلحة النارية وقنابل المولوتوف.

وأثناء المشاجرة تصادف مرور خالد محيى، 15 سنة، سائق "توك توك"، والذى لقى مصرعه نتيجة طلقة طائشة فألقت قوات الأمن القبض على 7 من المتهمين، وعثر بحوزتهم على بندقية آلية و80 طلقة وبندقيتى خرطوش و25 زجاجة مولوتوف و2 سنجة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهمون للنيابة للتحقيق والتى أمرت بحبسهم على ذمة القضية.

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