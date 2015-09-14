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وصول المتهمين فى "أحداث بنى سويف" لمقر محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة

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وصول المتهمين فى "أحداث بنى سويف" لمقر محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة وصول المتهمين فى "أحداث بنى سويف" لمقر محاكمتهم بمعهد أمناء الشرطة
وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات بنى سويف إلى مقر معهد أمناء الشرطة بطره. لنظر جلسة محاكمة الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية و92 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث بنى سويف" واتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بنى سويف والشهر العقارى ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التى شهدتها المحافظة يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013.

كما حضر بديع و24 متهما إلى مقر المعهد لحضور جلسة محاكمتهم فى القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عبد المالك رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام منير خليل ووائل أحمد عبدالله وأمانة سر جمال أحمد مؤمن القضية

ويحاكم 93 متهما 25 محبوسا و67 غيابيا وشمل قرار الإحالة الذى أصدره المستشار تامر الخطيب المحامى العام لنيابات بنى سويف قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين من بينهم عبد العظيم الشرقاوى عضو مكتب الإرشاد ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوى مجلس الشورى السابقين وعبد الرحمن شكرى عضو مجلس الشعب السابق.

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مصر 365