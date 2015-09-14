التحقيق مع "قطرى"تم ضبطه أثناء محاولته تهريب حيوانات محنطة بمطار القاهرة

تباشر نيابة النزهة برئاسة المستشار أحمد وجيه التحقيق فى واقعة ضبط قطرى أثناء محاولته تهريب حيوانات محنطة إلى الدوحة عبر مطار القاهرة.

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بقيادة اللواء أيمن عبد الفتاح، من ضبط راكب قطرى حاول تهريب حيوانات محنطة قبل سفره إلى الدوحة.

صرح مصدر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط المصرية رحلة رقم 937 المتجهة إلى الدوحة اشتبهت الخدمة المعينة على جهاز الكشف على الحقائب فى الراكب "أحمد.هـ.س" وبتفتيش عدد 2 كرتونة كانت بحوزة الراكب، تبين أن بداخلها حديقة حيوانات محنطة (ثعلب - ذئب - ثعبان - كوبرا - صقر - غزالة - عدد 2 ضب - و2 طائر باشروش".

وأضاف المصدر: "تم إخطار اللواء طارق فتحى مدير أمن المطار، الذى أمر بإبلاغ إدارة الحجر البيطرى والحياة البرية بالمطار، التى قررت بعد المعاينة التحفظ على المضبوطات لمخالفة سفرها طبقا للقرار الوزارى رقم 1150 لسنة 99 والتحفظ عليها وإيداعها لدى إدارة الحياة البرية لحين إرسالها لمتحف حديقة الحيوان بالجيزة، وتم تحرير محضر للراكب، وجار عرضه على النيابة العامة".