النيابة تأمر بضبط وإحضار 4 أشخاص متورطين فى قتل عامل بحلوان

أمر شريف مختار رئيس نيابة حلوان بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام لنيابات جنوب القاهرة بتشريح جثة عامل والتصريح بدفنها، كما أمر بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسرعة ضبط المتهمين المتورطين فى قتل المجنى عليه.

وكشفت تحقيقات يحيى الشافعى وكيل أول نيابة حلوان، أن 4 متهمين تشاجروا مع المجنى عليه وأطلق أحدهم النار عليه من بندقية آلية بسبب معاتبة المجنى عليه لأحد المتهمين، لادعائه عليه ترويج الشائعات التى تشوه سمعة إحدى سيدات المنطقة.

تلقى اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة بلاغا بمقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق نارى بحلوان، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة عثر على جثة عامل مصاب بطلق نارى بالبطن أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال.

وبإجراء التحريات تبين أن ربة منزل توجهت إلى المجنى عليه لمعاتبته، وذكرت له أن عاطلا أكد لها أنه يتحدث عنها بالسوء لتشويه سمعتها، فأنكر ما نسب إليه وتوجه إلى العاطل لمعاتبته ونشبت بينهما مشادة قام خلالها القتيل بصفع العاطل على وجهه، مما دفع 3 أشخاص كانوا بصحبة العاطل للتشاجر معه ثم أحضر أحدهم بندقية آلية وأطلق الرصاص على المجنى عليه وفروا هاربين . حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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