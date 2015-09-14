قرعة المنتخب الأوليمبي – مصر في مجموعة نارية مع الجزائر

أسفرت فعاليات سحب قرعة مجموعات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما عن مجموعة نارية للمنتخب المصري.

منتخب مصر الذي يترأس المجموعة الثانية اصطدم في الجزائر بحسب القرعة التي أعلنت صباح اليوم الاثنين.

ومع المنتخبين المصري والجزائري سيلعب الفراعنة كذلك ضد مالي ونيجيريا ضمن المجموعة الثانية.

تلك البطولة التي يأمل في قنصها المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري تقام في السنغال، وهي المرشحة لأوليمبياد ريو دي جانيرو 2016.

ويستهل منتخب مصر رحلته بمواجهة الجزائر، ثم يصطدم بنيجيريا قبل إتمام رحلته في مرحلة المجموعات بلقاء مالي.

مجموعة تونس

أما المجموعة الأولى فتضم السنغالي وجنوب إفريقيا وزامبيا.

والمنتخب العربي الوحيد الموجود في المجموعة الأولى هو الفريق التونسي.

المجموعة الأولى: مصر – الجزائر – مالي – نيجيريا

المجموعة الثانية: تونس – السنغال – جنوب إفريقيا - زامبيا