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من المران – فتحي مبروك يركز على أزمة إهدار الفرص السهلة

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من المران – فتحي مبروك يركز على أزمة إهدار الفرص السهلة من المران – فتحي مبروك يركز على أزمة إهدار الفرص السهلة

حرص فتحي مبروك المدير الفني للأهلي على محاولة علاج أزمة إهدار لاعبيه للفرص السهلة في المباريات.

وجاء ذلك خلال مران الأهلي صباح اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة بتروجيت مساء الأربعاء في نصف نهائي كأس .

وخصص مبروك خلال المران تدريبا للمهاجمين.

وانفرد المدرب الفائز بالدوري المصري الموسم قبل الماضي بعمرو جمال وأحمد عبد الظاهر من المهاجمين، ورمضان صبحي ومؤمن زكريا من لاعبي الوسط.

وعالج مبروك تحركات الرباعي خلال المران لإنهاء أزمة إهدار الفرص السهلة حتى لا يتكرر ما حدث أمام الملعب المالي في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي على جبهتين، الأولى كأس مصر والثانية نصف نهائي الكونفدرالية والتي يواجه فيها أورلاندو بايرتس.

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