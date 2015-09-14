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الصقر لـ في الجول: هل تعلمون أن أحمد جعفر ليس بطيئا

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الصقر لـ في الجول: هل تعلمون أن أحمد جعفر ليس بطيئا الصقر لـ في الجول: هل تعلمون أن أحمد جعفر ليس بطيئا

قبل مباراته الأولى كمدير فني، وقبل أن يصطدم بعملاق بحجم الأهلي، أحمد حسن أجرى حوارا مطولا مع FilGoal.com ننشره لاحقا، فانتظرونا.

خلال الحوار تحدث حسن عن كيف يحضر بتروجيت لمواجهة الأهلي، وعن أفكاره الفنية قبل خوض تجربة جديدة في حياته يأمل أن تستلهم نجاحه العظيم كلاعب.

الحوار تطرق لمحمود الجوهري وفيسنتي ديل بوسكي والمدرب الذي لم يذكره في البداية ثم عاد وتحدث عما تعلم منه، وهو مانويل جوزيه.

انتظروا الحوار، واليكم فقط جزء بسيطا منه، يتحدث فيه الصقر عن واحد من صفقات بتروجيت هذا الموسم أحمد جعفر.

هل لديكم انطباعا أن مهاجم الزمالك وإنبي الأسبق ليس سريعا؟ مدربه الحالي يؤكد أن هذا الانطباع خاطئ.

ويوضح الصقر "أحمد جعفر خطواته واسعة للغاية، (البرجل في تحركه كبير)".

وتابع "قد يظهر لك أنه ليس سريعا لأنه يتحرك في منطقة معينة من داخل أرض الملعب ليس فيها اندفاعات كبيرة، لكن هذا غير حقيقي".

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انتظروا حوارا مطولا شيقا مع الصقر.

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فيديو اليوم السابع