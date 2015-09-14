البدري لـ في الجول: هذا الجيل قادر على المهمة الصعبة.. وشيء واحد أراحني في القرعة

عقب حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأوليمبي على فعاليات سحب قرعة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

منتخب مصر يلعب في المجموعة الثانية مع الجزائر ومالي ونيجيريا.

في حين يلعب منتخب السنغال صاحب الأرض في المجموعة الأولى مع جنوب إفريقا وزامبيا تونس.

وصرح البدري لـFilGoal.com "المهمة صعبة. فالوقت ضيق للتحضير للبطولة التي تنطلق في الـ28 من نوفمبر".

وتابع "لهذا أتمنى أن يساندنا الجميع من اتحاد الكرة والأندية لتحقيق هدف مصر بالوصول إلى الأولومبياد".

شيء واحد مريح

وعن القرعة أفاد البدري "كنت أعلم منذ البداية أن مجموعتنا لن تكون سهلة، ببساطة لأنك تتحدث عن بطولة فيها 8 منتخبات قوية جدا".

وأردف "هناك شيء أخر يجعل الأمور صعية، أننا سنلعب أمام دول تقوم بعملية إحلال وتجديد للمنتخب الأول. أي أن قوام الفريق الأول كله في تلك الدول من لاعبين شباب تحت 23 عاما".

وأكمل "منتخب مالي هو بطل كأس إفريقيا للشباب.. نيجيريا دوما ما يحصل على بطولات في تلك المراحل السنية، وصل لحصد ميدالية أوليمبية. وطبعا لا أحتاج للتحدث عن الجزائر".

وأفاد "لكن شيء واحد أراحني في القرعة منذ البداية وهو أننا لم نواجه السنغال أصحاب الأرض مبكرا".

جيل مميز

ثم استدرك "لكني أيضا أعرف أن الجيل الحالي للمنتخب المصري يستطيع أن يتجاوز تلك الظروف. وبما أن هدفنا هو الأوليمبياد فعلينا عبور كل الحواجز".

الجيل الحالي للمنتخب الأوليمبي يضم العديد من نجوم الصف الأول للكرة المصرية مثل محمود حسن "تريزيجيه" ومحمود عبد المنعم "كهربا" ورامي ربيعة وصالح جمعة وغيرهم.

وأضاف "فقط نحتاج للعزيمة والدوافع من هؤلاء اللاعبين، وسنستطيع تحقيق ما نريد".