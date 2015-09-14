أخبار عاجلة

سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مصادر: "الإصلاح التشريعى" تبدأ حصر التشريعات المصرية منذ 1866 لتنقيحها

Google+ Print
مصادر: "الإصلاح التشريعى" تبدأ حصر التشريعات المصرية منذ 1866 لتنقيحها مصادر: "الإصلاح التشريعى" تبدأ حصر التشريعات المصرية منذ 1866 لتنقيحها
قالت مصادر مطلعة، إن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى بدأت فى حصر جميع مشروعات القوانين المصرية الصادرة منذ 1866 بهدف تنقيح وتوحيد وتجميع المتجانس منها.

وأضافت المصادر، أن الأمانة الفنية بدأت فعليًا فى إيجاد آلية لتقسيم التشريعات وتصنيفها لتكون بمثابة خريطة عامة لجميع التشريعات الصادرة من العام سالف الذكر.

وأشارت المصادر، إلى بعض التصورات المعروضة أمام الأمانة الفنية بشأن آلية تقسيم التشريعات، ومن بينها اقتراح بتقسيم التشريعات إلى (تشريعات عامة وتشريعات مكملة للدستور)، ويندرج تحت التشريعات العامة حفنة أخرى من التصنيفات كالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، فيما يندرج تحت القوانين المكملة للدستور القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والأحزاب السياسية والسلطة القضائية وفقًا لما حدده الدستور.

وتابعت المصادر، أن التصور الثانى يتحدث عن تقسيم التشريعات إلى (تشريعات رئيسية، تشريعات عمالية ووظيفية، تشريعات ذات طبيعة دولية وغيرها)، والتصور الثالث يصنف التشريعات إلى قوانين مكملة للدستور وتشريعات اجتماعية، تشريعات الثروة الطبيعية، تشريعات التعليم والبحث العلمى، وتشريعات الأمن القومى وغيرها.

ولفتت المصادر، إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح التشريعى أرسلت خطابات لجميع الوزرات فى منذ 31 أغسطس الماضى، لموافتها بجميع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها أو الجهات المتعلقة بها، مع المطالبة بتحديد نقطة اتصال مع اللجنة، لافتة إلى رد 3 وزارات على المخاطبات وهى وزارات "الصحة والداخلية والتخطيط".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس