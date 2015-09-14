وزير التعليم: تطبيق لائحة الانضباط فى العام الدراسى الجديد بمنتهى الحزم

وجه الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، فى حكومة تسيير الأعمال، رسالة إلى المعلمين ببذل أقصى جهد فى العام الدراسى الجديد، مشيرا إلى أن رسالتهم رسالة أنبياء، وطالبهم بالقيام بدورهم بمنتهى الموضوعية والشفافية، لافتا إلى أن العملية التعليمية لا تنهض إلا بالمعلم، وأنه يثق فى كل المعلمين فى مصر وأنهم سيبدأون عاما دراسيا مختلفا.

جاء ذلك خلال جولة الوزير فى عدد من مدارس محافظة وسط القاهرة للوقوف على آخر الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد واستكمال مشروع صيانة المدارس، رافقه خلالها المهندس يسرى سالم مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وفاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأكد الوزير أنه يجب زرع القيم الأخلاقية الحميدة في نفوس الطلاب، كما وجه أولياء الأمور بأن تكون العلاقة جيدة بينهم وبين المدرس والمدرسة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على هذا من خلال لائحة الانضباط، ودعا إلى تطبيق لائحة الانضباط فى العام الدراسي الجديد بمنتهى الحزم.

أكد الوزير أنه حريص على الاطمئنان على جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد، وأن المدارس آمنة حفاظا على سلامة أبنائنا الطلاب.

أشار الوزير إلى أن بعض المدارس لم يجر بها صيانة شاملة خلال الأعوام السابقة، والوزارة تعمل على رفع كفاءة المدارس، حيث إن وجود بيئة مدرسية جيدة يعتبر جزءا من العملية التعليمية وله أثر كبير على نجاحها.

قام الوزير بزيارة مدرسة الإمام على الابتدائية التابعة لإدارة وسط القاهرة التعليمية، وتفقد المدرسة والتى يجرى بها صيانة شاملة بدعم جهاز الخدمة الوطنية من ضمن 100 مدرسة، وشملت الصيانة دورات المياه والحوائط الدهانات الداخلية والخارجية والكهرباء والملاعب.

ولاحظ الوزير أن الديسكات بالمدرسة قديمة، فوجه على الفور بحصر الاحتياجات اللازمة من الديسكات وتوريد ديسكات جديدة، كما لاحظ الوزير أن سور سلم المدرسة قصير مما قد يعرض التلاميذ للخطر فأمر بتعلية السور.

ووجه الوزير مدير إدارة وسط بأن يعطي كل مدير مدرسة تمام انتهاء الصيانة في مدرسته قبل بدء العام الدراسى، ثم انتقل الوزير إلى مدرسة أحمد عرابى الثانوية بنات بإدارة وسط والتى يجرى بها صيانة شاملة وتفقد فصول المدرسة واطمأن على مدى جاهزية المدرسة للعام الدراسى الجديد.

وأشار الوزير، ردا على سؤال أحد معلمى المدرسة حول عدم وصول كتب اللغة الثانية للمدرسة، إلى أن الكتب جار طباعتها وستصل للمدرسة قبل بدء العام الدراسى.

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