مجلة "European CEO" تختار أبوهشيمة أفضل رئيس تنفيذى بقطاع الحديد بالعالم

أعلنت مجلة "European CEO" الاقتصادية عن حصول رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات حديد المصريين، على جائزة أفضل رئيس تنفيذى على مستوى العالم فى مجال صناعة الحديد.

وذكرت المجلة فى تقريرها، أن فوز ابو هشيمة بالجائزة جاء طبقاً لاختيار لجنة من الخبراء الاقتصاديين ومعايير تخص المنتج ونظام تشغيله، الاستراتيجية التى ينتهجها الرئيس التنفيذى، الابتكار فى الإدارة والرؤية العملية الواضحة، أداء المرشح بما فى ذلك الاستدامة واستراتيجيات النمو، هياكل حوكمة الشركات وإدارة الموارد وشئون الموظفين. بالإضافة إلى التصويت الذى تجرية المجلة التى تعتبرمن أبرز المطبوعات الاقتصادية بأوروبا.

وتقوم المجلة بتنظيم جوائز فى مجال الاقتصاد والاستثمار منذ عام 2012 وتغطى مجالات الصناعة والأعمال والاستثمار على مستوى العالم. وتشمل القطاعات التى يتم تقييمها واختيار أفضل رئيس تنفيذى منها الصناعة، التجارة، الاستشارات والمصادر الخارجية، الإنشاءات، الخدمات التنفيذية والتى تشمل الخدمات الصحية والتأمينية والتعليمية والتوظيف وخدمات السفر والطيران والفنادق. هذا بالإضافة إلى قطاعات التكنولوجيا، المالى، البنوك، الاستثمار وقطاع التسويق.

ويتم اختيار أفضل الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم فى هذه القطاعات المختلفة من كل من آسيا وأستراليا وأمريكا اللاتينية والكاريبى وأمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الغربية وأوروبا الشرقية.

وتهدف European CEO Awards إلى تشجيع المستثمرين والمجتمع المدنى والحكومات وأصحاب الامتيازات فى مشاريع البنية التحتية والشركات المسجلة فى لائحة Fortune 500 Companies لتبادل الاستثمارات وخلق فرص استثمارية حول العالم. كما أنها تلقى الضوء على أهم الشخصيات فى مجالات الأعمال المختلفة وإسهاماتها ودورها المتميز.

ويعد أبوهشيمة أول رجل أعمال مصرى يتم اختياره لهذه الجائزة لما رأته لجنة تحكيم الجائزة من انطباق المعايير الموضوعة وتميزه فى إدارة مجموعة حديد المصريين التى أصبحت فى وقت محدود مثال لتجربة ناجحة وبارزة فى مصر والوطن العربى.



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