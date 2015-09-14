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محافظ القاهرة: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى شوارع العاصمة

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محافظ القاهرة: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى شوارع العاصمة محافظ القاهرة: 5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى شوارع العاصمة
أعلن الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، رفع درجات الاستعداد القصوى بهيئة نظافة وتجميل القاهرة، وإيقاف الإجازات واستمرار العمل أيام العيد على 3 ورديات يوميًا سواء بالنسبة لعمال الهيئة أو عمال الشركات العاملة بالقاهرة، وتكثيف الحملات بالشوارع والميادين، والتركيز على محيط دور العبادة والأماكن المحددة لإقامة شعائر صلاة العيد.

وشدد الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، على رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، على ضرورة تطبيق خطة العمل التى تم وضعها، للحفاظ على نظافة العاصمة، وهى تخصيص سيارات لتجميع مخلفات الذبح من الشوارع وإزالة آثار الدماء، وتفعيل الضبطية القضائية لرؤساء أفرع الهيئة لمنع الذبح فى الشارع، وتحرير محاضر تلوث بيئى لا تقل عن 5000 جنيه للمخالف، ومنح حوافز ومكافآت يومية لعمال النظافة العاملين خلال أيام العيد تشجيعًا لهم على أداء واجبهم على الوجه الأكمل مع فتح الحدائق العامة والمتخصصة لاستقبال زوار العيد، والتأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية مع تجهيز أكياس بلاستيكية لتوزيعها على رواد الحدائق لجمع مخلفاتهم بها.

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مصر 365