إحالة 11 موظفا بوزارة الزراعة للنيابة لتسهيل الاستيلاء على المال العام

أمر الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى والقائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حكومة تسيير الأعمال، بإحالة 11 موظفاً بالزراعة للنيابة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وتتضمن الواقعة الأولى بيع أراضٍ بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظ المنيا وهى تربح للغير، من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك وبلغ إجمالى المحالين 11 موظفا.

وأكد "مغازى" أنه لن يتهاون فى اجتثاث الفساد من جذوره، ولن يسمح بأن تسىء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التى تؤدى عملها من انضباط وإخلاص فى وزارة الزراعة.

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