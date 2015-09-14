أخبار عاجلة

سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إحالة 11 موظفا بوزارة الزراعة للنيابة لتسهيل الاستيلاء على المال العام

Google+ Print
إحالة 11 موظفا بوزارة الزراعة للنيابة لتسهيل الاستيلاء على المال العام إحالة 11 موظفا بوزارة الزراعة للنيابة لتسهيل الاستيلاء على المال العام
أمر الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى والقائم بأعمال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى حكومة تسيير الأعمال، بإحالة 11 موظفاً بالزراعة للنيابة، بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وتتضمن الواقعة الأولى بيع أراضٍ بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمحافظة الدقهلية بمخالفة التعليمات والقوانين المنظمة، وتتعلق الواقعة الثانية بمحافظ المنيا وهى تربح للغير، من خلال ترخيص مزرعة دواجن بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك وبلغ إجمالى المحالين 11 موظفا.

وأكد "مغازى" أنه لن يتهاون فى اجتثاث الفساد من جذوره، ولن يسمح بأن تسىء فئة قليلة إلى الأغلبية الشريفة التى تؤدى عملها من انضباط وإخلاص فى وزارة الزراعة.
>اجتماع طارئ بـ"الزراعة" لبحث استعدادات عيد الأضحى.. حديقة الحيوان مستعدة لاستقبال زوارها.. حسام مغازى لـ"اليوم السابع": الدفع بـ200 عجل فى منفذ الدقى من الثلاثاء المقبل وحتى العيد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365