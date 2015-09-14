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محلب يشكل لجنة ثلاثية برئاسته لمتابعة حادث الواحات

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محلب يشكل لجنة ثلاثية برئاسته لمتابعة حادث الواحات محلب يشكل لجنة ثلاثية برئاسته لمتابعة حادث الواحات
قرر إبراهيم محلب رئيس حكومة تسيير الأعمال تشكيل لجنة أزمة برئاسته، وبعضوية كل من عادل العدوى وزير الصحة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الخارجية، لمتابعة الموقف فى حادث الواحات، الذى وقع مساء أمس الأحد، أثناء قيام قوات مشتركة بين الجيش والشرطة بملاحقة العناصر الإرهابية بصحراء الواحات، فتم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى كانت موجودة فى المنطقة المحظورة، تبين أنها تقل فوجًا سياحيًا "مكسيكى الجنسية.

كانت مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر، استقبلت عددا من ضحايا ومصابى حادث الواحات، حيث شهد محيط المستشفى تواجدا مكثفا لقوات الجيش والشرطة، وعدد من قيادات الداخلية، لمتابعة ملابسات الحادث والاطمئنان على المصابين نتيجة الحادث.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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