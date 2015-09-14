الرئاسة المكسيكية: قتيلان و5 مصابين من مواطنينا فى حادث إطلاق نار بمصر

أعلنت الرئاسة المكسيكية اليوم الاثنين، مقتل اثنين من المواطنين المكسيكيين وإصابة خمسة آخرين فى حادث إطلاق النار بالصحراء الغربية بمصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مقتل 12 مكسيكيا ومصريا وإصابة 10 آخرين "بطريق الخطأ"، بعد تعرض سياراتهم لإطلاق نار أثناء اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر إرهابية فى منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية.

وكتب الرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو على تويتر :"تدين المكسيك هذه الأعمال ضد مواطنينا، وطلبت من الحكومة المصرية إجراء تحقيق شامل فى ملابسات ما حدث".