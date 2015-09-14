أخبار عاجلة

السيسي يلتقي صاحب مشروع تصنيف «الإخوان» إرهابية في أمريكا -
أستاذة سياسات الإدارة عن سقوط «صخور المقطم»: لا تخطيط في مصر -
منع زوجة دبلوماسي بريطاني من دخول مصر.. ومصادر: «المعاملة بالمثل» -
رئيس «العربية للتصنيع»: لن نترك أطفال الشوارع فريسة للاستغلال -
الرئاسة: العلاقة بين مصر وأمريكا قائمة على تعزيز التعاون العسكري -
كريمة: قتال المسلمين في صدر الإسلام معارك وليس غزوات.. والنبي لم يغزو أحدا -
درويش: استثمارات في المنطقة الاقتصادية بقيمة 15 مليار دولار -
غرفة صناعة الحرف اليدوية توقع برتوكول تعاون مع «جوميا» -
سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئاسة المكسيكية: قتيلان و5 مصابين من مواطنينا فى حادث إطلاق نار بمصر

Google+ Print
الرئاسة المكسيكية: قتيلان و5 مصابين من مواطنينا فى حادث إطلاق نار بمصر الرئاسة المكسيكية: قتيلان و5 مصابين من مواطنينا فى حادث إطلاق نار بمصر
أعلنت الرئاسة المكسيكية اليوم الاثنين، مقتل اثنين من المواطنين المكسيكيين وإصابة خمسة آخرين فى حادث إطلاق النار بالصحراء الغربية بمصر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت مقتل 12 مكسيكيا ومصريا وإصابة 10 آخرين "بطريق الخطأ"، بعد تعرض سياراتهم لإطلاق نار أثناء اشتباكات بين قوات الأمن المصرية وعناصر إرهابية فى منطقة الفرافرة بالصحراء الغربية.

وكتب الرئيس المكسيكى إنريكى بينا نييتو على تويتر :"تدين المكسيك هذه الأعمال ضد مواطنينا، وطلبت من المصرية إجراء تحقيق شامل فى ملابسات ما حدث".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس