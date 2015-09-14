محلب يعرب للسفير المكسيكى عن أسف الحكومة لسقوط ضحايا أجانب بحادث الواحات

قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى حكومة تسير الأعمال، إنه أجرى اتصالا هاتفيا بالسفير المكسيكى بالقاهرة طمأنه خلاله على حالة المصابين فى حادث الواحات، أثناء عملية مطاردة من جانب قوات الجيش والشرطة المصرية لعناصر إرهابية .

وأضاف محلب فى تصريحات لـ"اليوم السابع": تحدثت مع السفير المكسيكى "الفاريز فوينتوسفى" وطمأنته على حالة المصابين، وأكدت له أن الحكومة تعمل جاهده لكشف ملابسات الحادث، وأن المصابين يتلقون كافة الرعاية الطبية، وأن الحكومة تعتذر عن سقوط ضحايا من الأجانب، وأن هذا الحادث هو أمر طارئ جاء عن طريق الخطأ فى إطار محاربة الدولة للإرهاب.

كان محلب قرر تشكيل لجنة أزمة، برئاسته وبعضوية كل من عادل العدوى وزير الصحة وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ووزير الخارجية لمتابعة الموقف، حادث الواحات، الذى وقع مساء أمس الأحد، أثناء قيام قوات مشتركة بين الجيش والشرطة بملاحقة العناصر الإرهابية بصحراء الواحات، فتم التعامل بطريق الخطأ مع 4 سيارات دفع رباعى كانت موجودة فى المنطقة المحظورة، تبين أنها تقل فوجًا سياحيًا "مكسيكى الجنسية".



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