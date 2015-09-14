السلطانة نوربانو ممنوعة من الإنجاب والسبب!

خلال استمتاعها وعريسها المغني الشهير الوسيم مراد دالكيليتش بقضاء جزء من شهر العسل في مدينة بودروم الساحلية التركية ومنطقة تشيشمي ، صرحت النجمة الشابة ميرفي بولوغور الشهيرة بالسلطانة نوربانو بأنها وعريسها مراد لا يفكران بإنجاب طفل قبل مرور عامين على زواجهما على الأقل للإستمتاع بحياتهما لفترة معقولة.

يذكر أن ميرفي اشتهرت بدور زينب في مسلسل "عودة مهند"، ثم لعبت دور البطولة في مسلسل "أسرار البنات"، وكانت الشهرة الأكبر هي تلك التي حصلت عليها في مسلسل "حريم السلطان" حيث لعبت دور السلطانة نوربانو، والدة السلطان سليم الثاني الذي يقال إنّه كان السبب في تراجع سطوة السلطنة العثمانية حيث عرف بالأمير السكير، وكانت والدته المسيطر الأول على قراراته.

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