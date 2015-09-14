كيف ستحيي شقيقة ويتني هيوستن ذكرى رحيلها؟

وافقت Pat Houston شقيقة النجمة العالمية الراحلة Whitney Houston على عقد اتفاقية مع شركة Hologram الأمريكية لاستغلال صور Whitney بتقنية ثلاثية الأبعاد، وذلك خلال جولات فنية عالمية من أجل إحياء ذكراها.

وكشفت صحيفة الـ daily mail البريطانية أن فعاليات إحياء ذكرى Houston ستبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية مروراً بالعديد من الدول التي ستكون ضمن محطات الجولة الفنية العالمية.

وقالت Pat Houston في بيان صحفي لها فور الاعلان عن موافقتها على اتفاقية Hologram، إن هذه فرصة جيدة لمحبي وعشاق النجمة العالمية الراحلة Whitney، لأنها تمكنهم من مشاهدتها من جديد، كما تخلّد تاريخها الأسطوري الذي لن ينساه الناس حتى بعد سنوات عديدة.

يشار أن تقنية Hologram تستخدم لعرض الاشخاص والأشياء بشكل افتراضي في صورة ثلاثية الأبعاد 3D ، واستخدمتها أحدى شركات المياه الغازية مؤخرا في أحدث حملتها الإعلانية بمصر لإحياء ذكرى الفنان أحمد زكي.

يذكر ان Whitney Houston توفيت في العام 2012 بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات.

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