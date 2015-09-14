بالصور... مصطفى الخاني: لمساعدة الأطفال السوريين للعودة إلى مدارسهم

دمشق _ سيدتي نت

زار الفنان السوري مصطفى الخاني مقر مشروع "مسار"، حيث عمل مع الأطفال الذين يتبعون ورشة عمل مكثّفة لاكتشاف وتنمية المواهب المميزة، وقام بإعطائهم بعض التمارين التي لها علاقة بالتعلم عن طريق اللعب، ومن ثم جلس معهم وتناقشوا فيما عملوا عليه وتبادلوا الملاحظات.

وقال "نمس باب الحارة "إنه في داخل كل شخص فينا يوجد مبدع، ولكن علينا أن نعرف أولاً في أي مجال هذا الإبداع الكامن داخلنا، هل هو فني أو علمي أو رياضي أو أدبي ... الخ. ومن ثم كيف نستطيع الانتباه إلى هذه القدرة الإبداعية وتنميتها ووضعها في المسار الصحيح".

وأكد في بيان صحفي أنه بوجود أطفال ومواهب كهذه، وبوجود هكذا مبدعين، فنحن على يقين بوجود غد سوري أجمل، علماً أن "مسار" من المشاريع الضخمة والمهمة التي تعنى بمواهب الأطفال في كل المجالات وتعمل على تنميتها، وتوسيع آفاق الطفل وطريقة تفكيره، واطلاعه على كل ما يمكن أن يفيد في ذلك".

كما شارك الخاني مع الأطفال في حملة "حقي أتعلم"، والتي دعت بمناسبة عودة افتتاح المدارس الجميع للمساعدة على عودة كل طفل الى مقاعد الدراسة، وقال "هذه مسؤوليتنا جميعاً دون استثناء، ويجب أن نقوم جميعنا بواجبنا في هذا المجال".