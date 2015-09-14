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10 ملايين دولار لكيلي جينير مقابل مشاركتها في فيلم إباحي مع حبيبها

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الإثنين 14-09-2015 13:41

تلقت نجمة تلفزيون المجتمع الأمريكي Kylie Jenner عرضاً مغرياً من شركة Vivid Entertainment للإنتاج، مقابل مشاركتها في بطولة فيلم إباحي جديد.
Jenner البالغة من العمر 18 عاماً، التي خطفت الأنظار مؤخّراً من شقيقتها Kim Kardashian، عرض عليها مبلغ مالي يصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي، مقابل ظهورها في العمل المرتقب.
وحسب ما ذكرت صحيفة People الأمريكية، فقد اشترطت الشركة على Kylie أن يلعب دور البطولة معها في هذا الفيلم حبيبها مغني الراب العالمي Tyga.
حتى الآن، لم تعلق Kylie Jenner على هذا العرض، ولم تحدّد بعد ما إذا كانت ستقبل به أو ترفضه.
يُشار إلى أن Kim Kardashian (34 عاماً)، التي تنتظر طفلها الثاني من زوجها المغني Kanye West، ستؤدي دور البطولة في فيلم بوليوودي جديد ومثير، وسيكون من أقذر وأجرأ ما قدمته السينما الهندية حتى اليوم، حسب ما قال مخرج العمل.

 

 

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