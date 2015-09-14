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جيهان عبد العظيم: عيني على الدراما السورية

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جيهان عبد العظيم: عيني على الدراما السورية جيهان عبد العظيم: عيني على الدراما السورية

الإثنين 14-09-2015 14:19

أكدت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم أنها شارفت على اختتام تصوير مشاهدها في مسلسل "زواج بالإكراه"، تأليف أكرم مصطفى وإخراج إيمان حداد في القاهرة، حيث تستكمل تأدية شخصية فتاة لبنانية تأتي مع خالتها التي قامت على تربيتها إلى ، لتتعرف هناك على أولاد خالتها وتقع في حب أحدهم وتعمل معه في الشركة.
وكشفت في تصريح لـ"سيدتي نت" أنها تستعد للعودة إلى دمشق بعد عيد الأضحى المبارك، وقالت: فور انتهائي من التصوير، سأقضي إجازة صغيرة وأستعد للموسم الدرامي الجديد، خاصة أن عيني هذا العام على الدراما السورية بعد غياب عامين.
يشار إلى أن "زواج بالإكراه" يعد ثاني تجارب عبد العظيم في الدراما المصرية بعد مسلسل "قلوب"، علماً أنها صورت قبل رمضان مشاهدها في المسلسل البوليسي السوري "مذنبون أبرياء" لكنه عرضه تأجل إلى ما بعد السباق الرمضاني، وقد قدمت فيه دور طبيبة تتآمر مع صاحب المستشفى التي تعمل بها لتوصيل بعض المواد من المستشفى إلى أحد الموزعين الصغار، ثم تدور بينهما قصة حب وينتهي دورها في هذا العمل بمقتلها.

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سيدتي

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