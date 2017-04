وفاة الممثل جون كونيل عن 91 عاماً

توفي الممثل الأمريكي John P. Connell، المعروف بـ"Dr. Malone"، عن عمر ناهز الـ91 عاماً، في وودلاند هيلز/كاليفورنيا.

وشارك John في أحداث الحرب العالمية الثانية عبر مساعدة القوات الجوية، قبل أن ينتقل إلى التمثيل ويبدأ حياته المهنية بأفلام مثل: "Fail-Safe" "Three Days of the Condor".

يُذكر أن John P. Connell لديه ابنان من زوجته ميلا، التي تبلغ من العمر 63 عاماً، والتي تزوّجها عام 1952.

