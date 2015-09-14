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وفاة الممثل جون كونيل عن 91 عاماً

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الإثنين 14-09-2015 14:26

توفي الممثل الأمريكي John P. Connell، المعروف بـ"Dr. Malone"، عن عمر ناهز الـ91 عاماً، في وودلاند هيلز/كاليفورنيا.
وشارك John في أحداث الحرب العالمية الثانية عبر مساعدة القوات الجوية، قبل أن ينتقل إلى التمثيل ويبدأ حياته المهنية بأفلام مثل: "Fail-Safe" "Three Days of the Condor".
يُذكر أن John P. Connell لديه ابنان من زوجته ميلا، التي تبلغ من العمر 63 عاماً، والتي تزوّجها عام 1952.

 

 

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