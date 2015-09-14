عاصي الحلاني يوجّه عبر "سيدتي نت" نداءً ملحاً إلى الصحافة

أكد الفنان عاصي الحلاني أنه يتمنى أن تحصل مصالحة بين نجوى كرم ومعين شريف، مشيراًً إلى أنه يسعده أن يكون "عرابها".

وقال عاصي في اتصال مع "سيدتي نت" "الكل يعرف أن تفكيري ومبادئي وأخلاقي، لا ترضى بوجود خلافات بين الفنانين، فكيف الحال إذا تعلق الأمر بـ نجوى ومعين، وأنا شخصياً سوف أسعى من أجل مصالحتهما، ومن أجل إنهاء سوء التفاهم بينهما، لأننا كفنانين، يجب أن نكون مثالاً جميلاً ومشرفاً للشباب والمجتمع".

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وعن موقفه من فكرة تأسيس جمعية أو لجنة يكون دورها نزع فتيل الأزمات بين الفنانين، خصوصاً بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتصفية الحسابات بينهم، ردّ عاصي "أعتقد أن الفنانين الواعين موجودون وهم على إستعداد دائم لتقريب وجهات النظر بين الفنانين، وأنا على أهبة الإستعداد من أجل المبادرة والتدخل لإنهاء أي خلاف بين فنان وزميل له، لأن الفن أخلاق ورسالة وعطاء وإحساس، وإذا فكرنا بأن الفن هو عبارة عن كل هذه الأشياء، فيجب أن نكون أعلى من الخلافات وأسمى من المهاترات التي ليست لنا ولا يجب أن يدون لنا دخلاً فيها، ومن هذا المنطلق، أنا سعيت لإنهاء وبتر "القال والقيل" الذي حصل مع معين، وجلسنا وتعاهدنا بأن نكون أخوة في عهد الله وأن نكون يداً واحدة وعلى كلمة واحدة، وأن تكون أخلاقنا واحدة ونفسيتنا واحدة ومبادؤنا واحدة من أجل فعل الخير و فائدة المجتمع ومصلحته، وألا نكون سبباً في المهاترات والخلافات".

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كما وجّه عاصي نداءً إلى الصحافة للتعاون مع الفنانين لمنع حصول أي مشاكل فيما بينهم، وقال" أتمنى على أهل الصحافة أن " يهدّوا اللعبة"، لأن من "ولّع" المشكلة في الأساس هو لقاء صحفي. لذا عندما يجري الصحافي لقاءً صحفياً مع أي فنان، ليس ضرورياً أن يستفزّه، وأن يسأله عن أمور ليس له فيها، من أجل الحصول على كلام منه، هو في الغنى عنه أو ربما لا يحب أن يقوله أو لا يجب أن يقوله. ولذلك نحن نتمنى تعاونا من أهل الصحافة معنا".

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