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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى بنها و"بيفان" الصينية

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توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى بنها و"بيفان" الصينية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتى بنها و"بيفان" الصينية
أعلن الدكتور على شمس الدين – رئيس جامعة بنها بأنه قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة بنها وجامعة بيفان الصينية، جاء ذلك على هامش أعمال ملقتى رؤساء الجامعات العربية الصينية بمدينة ينشوان الصينية.

وأشار شمس إلى أن الدورة الثالثة للملتقى والتى تقام حاليا فى الفترة من 2015/09/10 حتى 2015/09/14، تناقش الفرص والتحديات التى تواجهها الجامعات العربية والصينية لفتح آفاق البحث والتطوير والتنمية، بالإضافة إلى الابتكار والإبداع والتطور.

وأشار إلى أنه ستناقش تبادل الطلبة والأساتذة بين جامعات الطرفين، وتعزيز التعاون الأكاديمى بينهما بما يخدم الجوانب والتخصصات الأكاديمية والمهنية والتطبيقية.

وتشكل هذه الدورة إضافة نوعية للعلاقات الدولية التى يعمل الاتحاد لتعزيزها وتطويرها بشكل يضمن إقامة علاقات أكاديمية مستدامة بين الجامعات العربية والدولية، من خلال توفير الفرص لربط الجامعات العربية مع الجامعات الصينية من خلال توقيع اتفاقيات للتعاون والتبادل العلمى والثقافى المُشترك.

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