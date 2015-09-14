حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بطريق القاهرة - الفيوم

قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد مدير الأمن صباح اليوم على رأس حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالطريق الدائرى وطريق القاهرة-الفيوم، بحضور اللواء محمد حموده السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورؤساء الأحياء والجهاز التنفيذى لمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش .

وقامت الحملة بإزالة 30 حالة لأكشاك ومقاهى ومبانى مخالفة من البلوك الأبيض والأعمدة الخرسانية شملت 4 فيلات، لتعديها على الأراضى الزراعية والطريق العام وإعاقة حركة المرور وذلك بداية من ميدان عبد المنعم رياض والأراضى المجاورة بزمام قرية الإعلام التابعة للوحدة المحلية بزاوية الكرادسة، إضافة إلى الأراضى الواقعة على جانبى طريق القاهرة-الفيوم .

وشدد محافظ الفيوم على عدم التهاون مع كافة أنواع التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وإزالة التعديات فور حدوثها بعد تحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المواد المستخدمة فى التعدى.

وأكد المحافظ، أن الأراضى الزراعية هى ثروة الأجيال القادمة التى يجب الحفاظ عليها وحمايتها من التعديات بمختلف صورها، كما أكد استمرار الحملات بجميع مراكز المحافظة بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة، لافتاً الى أن هذه الحملات تصاحبها حملات أخرى للنظافة العامة والتجميل والتشجير للحفاظ على المظهر الجمالى التى تتمتع به الفيوم كونها أحد المحافظات السياحية.