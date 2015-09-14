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محافظ أسيوط يفتتح شادر لبيع اللحوم البلدى بـ55 جنيها بمناسبة عيد الأضحى

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محافظ أسيوط يفتتح شادر لبيع اللحوم البلدى بـ55 جنيها بمناسبة عيد الأضحى محافظ أسيوط يفتتح شادر لبيع اللحوم البلدى بـ55 جنيها بمناسبة عيد الأضحى
افتتح المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، شادر بيع اللحوم البلدى بسعر 55 جنيه للكيلو بنهاية شارع رياض بمنطقة حى شرق أسيوط، وذلك لمواجهة ارتفاع اللحوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال "الدسوقي" إن المحافظة وفرت كميات من اللحوم البلدى، وتم توزيعها على كافة مراكز ومدن المحافظة للبيع بسعر 55 جنيها للكيلو تحت إشراف الجهاز الرقابى من والطب البيطرى للتيسير على المواطنين ورفع العبء عن كاهل محدودى الدخل، مشيراً إلى فتح وتنظيم المنافذ لتخفيف الزحام والإقبال الذى تشهده من المستهلكين.

وأوضح المهندس شريف بركات مستشار المحافظة للثروة الحيوانية أنه بالتعاون بين المحافظة ومشروع تنمية الثروة الحيوانية تم توفير كميات كبيرة من اللحوم وطرحها من خلال منافذ منتشرة بأماكن متفرقة بالمحافظة.

وأشار إلى توفير لحوم مستوردة (برازيلى) بسعر 32 جنيها للكيلو، والكبدة بسعر 16 جنيها للكيلو ودواجن بسعر 19 جنيها للكيلو، ولحم ضأن 33 جنيه للكيلو، لافتاً إلى طرح كميات أخرى اليوم بمراكز (ساحل سليم، وصدفا، والبدارى، الفتح).

وأشار محمد حلمى رئيس حى شرق أسيوط إلى طرح 3عجول بمنفذ بيع بنهاية شارع رياض بجوار إدارة المواقف بمنطقة الحمراء وعجلين بمنفذ مجلس مدينة أسيوط للبيع فى اليوم الأول بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مشيراً إلى إقبال المواطنين على شراء اللحوم فى تلك المنافذ.

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مصر 365

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