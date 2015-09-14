أخبار عاجلة

سؤال يطرحه الشيخ خالد الجندي على العلماء والمشاهدين على الهواء مباشرة - لعلهم يفقهون -
الأخبار - موجز الأخبار لأهم وأخر الأخبار التى حدثت مع ليلى عمر - حلقة الخميس 6-4-2017 -
الشيخ رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس - لعلهم يفقهون -
طنطا يخطف نقطة من إنبي في الوقت القاتل -
حمادة صدقي يستبعد المحترفين من وديتي «منتخب 99» -
إيناسيو يصل نادي الزمالك لتوقيع العقود.. ويطلب الاجتماع بالجهاز الفني -
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك -
فيديو| الغندور يفتح النار على شيكابالا: «خلصت على نفسك» -
بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات» -
محافظ القليوبية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 27 ألفًا و497 طن فحم بترولى

Google+ Print
ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 27 ألفًا و497 طن فحم بترولى ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 27 ألفًا و497 طن فحم بترولى
صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة "سيل كينت"، وعلى متنها 27 ألفًا و497 طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة للألومنيوم.

وأضاف مصطفى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقًا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال، على جانب آخر يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة مسرة وعلى متنها 871 راكبًا و113 سيارة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

«طائرة الجيش» تفوز بكأس مصر على حساب الزمالك

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

وزير الطاقة السعودي: مصر تسلمت 4 شحنات بترولية من ''أرامكو''

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

طائرة الأهلي تفوز على الشرقية في ختام كأس مصر

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول من مباراة طنطا أمام إنبي والسيناريو المتوقع للشوط الثاني