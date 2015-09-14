ميناء سفاجا يستعد لاستقبال 27 ألفًا و497 طن فحم بترولى

صرح عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر بالسويس، بأن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة "سيل كينت"، وعلى متنها 27 ألفًا و497 طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم.

وأضاف مصطفى، أنه تم رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجرى طبقًا لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة من رئيس مجلس الوزراء رقم (964) لسنة 2015 بتاريخ 19/4/2015 لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 (ملحق رقم 12) مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من كافة الأعمال، على جانب آخر يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة مسرة وعلى متنها 871 راكبًا و113 سيارة.