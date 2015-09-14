وزير الرى يوافق على إقامة محطة رفع "البطس الجديدة" بالفيوم

استجاب الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، لمطلب المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، بشأن إقامة محطة البطس الجديدة لرفع مياه الصرف الزراعى على مساحة 14 فدانا بمركز طامية.

وأشار محافظ الفيوم إلى أن المشروع هو أحد المشروعات ذات النفع العام الذى يُسهم فى القضاء على الاختناقات وتحسين حالة الرى لمساحة 12 ألف فدان على ترع كوم أوشيم والجمهورية ونهاية بحر وهبى، بالإضافة إلى رى زمام أراضى الاستصلاح الزراعى لمساحة 2260 فدانا بنطاق المركز.

وأضاف، أن المشروع يشمل محطة لرفع المياه وخط طرد على مساحة 14 فدانا بناحية قرية فانوس التابعه لمركز طامية، ويتكون من 4 وحدات بطاقة إجمالية 400 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة 70 مليون جنيه.

وأكد المحافظ فى تصريحات له، أن الاتصالات تجرى على قدم وساق مع كافة الوزارات المعنية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة، مشيراً إلى أن مشكلات مياه الرى تأتى على رأس الأولويات لما لها من أهمية، خاصة أن المحافظة ذات طبيعة زراعية، كما أشاد بالاستجابة السريعة من وزير الموارد المائية والرى لمطالب المحافظة بشأن المشروعات الجديدة التى تخدم قطاع الرى وتُسهم فى القضاء على الاختناقات ونقص المياه خاصة فى نهايات الترع والأبحر.

يذكر أنه فى إطار المشروعات التى تخدم قطاع الرى بالمحافظة وافق مجلس الوزراء على اعتماد 75 مليون جنيه لاستكمال إنشاء ترعة قوتة والتى سوف تساهم فى القضاء على مشكلات الرى بالمحافظة، كما تم تشكيل عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على المجارى المائية لضمان وصول المياه إلى النهايات.