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80 مرشح حزب وطني مُنحل و9 سيدات في انتخابات المنُوفية

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80 مرشح حزب وطني مُنحل و9 سيدات في انتخابات المنُوفية 80 مرشح حزب وطني مُنحل و9 سيدات في انتخابات المنُوفية

كشفت إحصاءات اللجنة العليا للانتخابات بالمنوفية، بعد غلق باب الترشح لمجلس النواب 2015م، عن ترشح 238 مرشح بدوائر المُحافظة الـ9، والتي ضمت ترشح 80 من أعضاء الحزب الوطني المُنحل، بنسبة وصلت إلى 24 % من المُرشحين لمجلس النواب.

ويذكر أن خلت مُحافظة المنوفية بالكامل، من أي مُرشح “مسيحي”، فضلًا عن ترشح 9 سيدات فقط من أصل 238 مرشح، كما ترشح عدد 149 شخص عن 24 حزب، من أبرزهم: “حزب النور- الريادة – الوفد الجديد- الجديثة – الغد والتجمع – السلام الديمقراطي- مُستقبل وطن- المُحافظيين – حراس الثورة- فرسان مصر- والعدل- والمؤتمر”.

وانقسم المُرشحون إلى قسم شبين الكوم- 25 مرشح، ومركز شبين الكوم- 36 مرشح، وقويسنا وبركة السبع -44 مرشح، وتلا والشهداء- 35 مرشح، وأشمون- 33 مرشح، والباجور- 22 مرشح، ومركز منوف- 14 مرشح، وبندر منوف وسرس الليان- 18 مرشح، والسادات- 11 مرشح .

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