ضبط شاب قتل فتاة بعد أن حاول الإعتداء عليها جنسيًا

ألقت مديرية أمن أسيوط، القبض على شابٍ قتل فتاة، وذلك بعد أن حاول الاعتداء الجنسي عليها، فقابلته بالرفض.

كان اللواء عبد الباسط دُنقل، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز البدارى، يُفيد بالعثور على جثة فتاة ملقاة بمنطقة المقابر، وتم تشكيل فريق بحث إثر ذلك، وتم تحديد مرتكب الواقعة، وهو المدعو “هـ. أ. م”، 25 سنة- طالب بالجامعة العمالية، وصاحب سايبر، ومُقيم بندر البداري، حيث تم مشاهدة المجني عليها بالقرب من محل عمله بتاريخ الواقعة.

وأكدت التحريات، أن المتهم المذكور، قد تقابل مع المجني عليها بذات التاريخ، وقام باصطحابها إلى شقة شقيقته بذات الناحية، وحاول التعدي عليها جنسيًا إلا أنها رفضت، وخشية افتضاح أمره، قام بخنقها وتكبيل يديها وقدميها، ووضعها داخل شوال، ونقلها بسيارة أحد أقاربه لمنطقة المقابر، وعقب ذلك قام بإرسال عدة رسائل لوالدة المجني عليها وشقيقها، بمكان تواجد جثتها من هاتف محمول باسم إحدى السيدات بحوزته.

وتم ضبط المُتهم المذكور، عقب تقنيين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن متعلقات المجني عليها.