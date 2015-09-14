جامعة الإسكندرية تخصص منحا للهيئات المعاونة بقيمة 100 مليون جنيه

خصصت جامعة الإسكندرية مبادرة المنح قصيرة الأجل للعام الدراسى 2015/2016 للهيئات المعاونة لمدة 3 إلى 6 أشهر، التى قررتها الجامعة بتمويل قدره 100 مليون جنيه تم توفيرها من الموارد الذاتية للجامعة ( صندوق الدراسات العليا).

وتتولى الجامعة خلال المنح سفر أكثر من 100 مدرس مساعد ممن لم يسبق لهم السفر للخارج ويمكن للراغبين فى الحصول على هذه المنح التقدم فى موعد أقصاه 30 سبتمبر الجارى.

ودعا الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، إلى التوسع فى المبادرة بمشاركة رجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدنى لتمويل عدد اكبر من البعثات.

كما وافق مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسـة الدكتور صديق عبد السلام، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على تركيب 30 ماكينة للبيع العكسى بكليات الجامعة وهى ماكينات توضع بها الفوارغ البلاستيكية والمعدنية المستعملة وتسدد قيمتها من الماكينة.

وتهدف الماكينات لزيادة وعى طلاب الجامعة بأهمية اعادة تدوير المخلفات الصلبة والحفاظ على البيئة وتقديم مقابل مادى نظير ما يتم اعادته من مخلفات زجاجية أو معدنية وذلك بالتعاون مع جمعية مؤسسات الأعمال للحفاظ على البيئة من خلال مشروع المبادرة المتوسطية الخضراء الذى تنفذه الجمعية بتمويل من الاتحاد الأوروبى.

واستعرض المجلس مقترحات اللجنة التى شكلها المجلس لإعداد التقرير اللازم بخصوص ربط الجامعة بالصناعة وتضمنت المقترحات تكوين مجلس أعلى يضم مجموعة من رجال الأعمال والصناعة وأساتذة الجامعات المتخصصين تعمل على وضع خطة زمنية لتغيير بعض المناهج العلمية والنظرية بما يتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل داخلياً وخارجياً والتركيز والاهتمام بمهارات التفكير والإبداع والاتصال لدى الطلاب.

وربط قبول وتحديد الأعداد فى الكليات والمعاهد بمدى الاحتياج الفعلى لسوق العمل، والعمل على انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة حسب احتياجات سوق العمل وحسب طبيعة المكان وبما يتماشى مع الظروف الطبيعية والإمكانيات البشرية والخصائص الجغرافية لهذا المكان، وإنشاء مراكز تدريب صناعى وتكنولوجى بالتعاون مع رجال الأعمال وتحت إشراف ومتابعة اساتذة الجامعة مجهز بالأساليب والمعدات التكنولوجية الحديثة يحصل بعدها الخريج على شهادة معتمدة تؤهله لالتحاق بسوق العمل مع تقديم الدعم المالى والمعنوى من رجال الأعمال للدراسات والأبحاث العلمية وتوفير فرص حقيقية للتدريب داخل مؤسساتهم ومصانعهم والمساهمة فى البعثات العلمية للحصول على الدرجات العلمية بالداخل والخارج، وقرر المجلس رفع المقترح لمجلس الجامعة لاعتماده.