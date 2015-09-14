محافظ السويس يطالب بسرعة توفير خطة الصيانة لجهاز النظافة والتجميل

أكد اللواء العربى السروى محافظ السويس على رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة ومدير الجهاز، سرعة إعداد خطة لصيانة المعدات والسيارات المعطلة والبدء فى عملية الإصلاح بأقصى سرعة، مشيرا إلى أنه سيقوم بزيارة الجهاز خلال 3 أسابيع للوقوف على أعمال الصيانة التى تمت للمعدات مع ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة والإصلاح.

وشدد المحافظ على أن منظومة الجمع المنزلى للقمامة بالتنسيق مع وزارة التطوير الحضرى، ستبدأ قريبا وستؤدى إلى تحسين الخدمة.

وأكد السروى على مدير الجهاز سرعة إعداد التعديلات النهائية للمسمى الوظيفى لعدد من العاملين وعرضه على مجلس الإدارة لإقراره.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لجهاز النظافة بطريق السويس الإسماعيلية لمتابعة سير العمل ومتابعة أعمال الصيانة للمعدات والسيارات بحضور نشأت البارودى السكرتير العام المساعد ورئيس مجلس إدارة الجهاز والعميد علاء إسماعيل رئيس حى فيصل ومحمد حسن مدير جهاز النظافة ومسئولى الجراج والمشرفين والعاملين بالجهاز..

كما عقد اللواء العربى السروى محافظ السويس اجتماعا صباح اليوم بالديوان العام لبحث واتخاذ الإجراءات السريعة لعمل الدراسة البيئية لموقع المحرقتين الطبيتين وتسليم أرض الموقع لمديرية الصحة حتى يتم توريد وتركيب عدد (2) محرقة لحرق المخلفات الطبية.

حضر الاجتماع نشأت البارودى السكرتير العام المساعد للمحافظة والدكتورة أمال الراعى مدير الطب الوقائى ومحمد حسن مدير جهاز النظافة.