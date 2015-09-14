هانى المسيرى فى زيارة مفاجئة لحملة عيش الإسكندرية بالعجمى فى يومها الثالث

فاجأ هانى المسيرى محافظ الإسكندرية اليوم المشاركين فى حملة عيش الإسكندرية بالعجمى بزيارة مفاجئة لمبنى الحى، وخلال الزيارة طالب المسئولين بضرورة ارتفاع مستوى رفع القمامة بصورة أفضل من ذلك، مشددا على ضرورة قيام إدارة الرصد البيئى بالحى باتخاذ كافة الإجراءات وتحرير المخالفات تجاه المحال التجارية المخالفة للبيئة.

عقب ذلك توجه المسيرى لمتابعة أعمال الإزالة التى تم البدء فيها فى وجود قوات من الجيش والشرطة لتنفيذ قرار الإزالة رقم 5227 لسنة 2014 للعقار الكائن ش كفر العجمى من شهر العسل لتنفيذ قرار الإزالة رقم 3186 لسنة 2015 للعقار تقاطع ش 9 مع ش 2 بيانكى البيطاش، وذلك لمخالفته قيود التراخيص الصادر له من الإدارة والعقار مكون من أرضى و11 دور علوى وتم تسليم مقاول الهدم لتنفيذ القرار من الدور الخامس وحتى الحادى عشر.

وشنت مباحث تموين العجمى والإدارة المرزية السياحة والمصايف والرصد البيئى والصحة اليوم حملة مكبرة بدءا من الكيلو 21 وأبو ثلاث حتى الكيلو 26 طريق الإسكندرية مطروح الساحلى، وقامت خلالها بتحرير 94 محضر مخالفات ل 21 محل تجارى تتنوع أنشطتها بين مطاعم ومحلات لبيع المواد الغذائية ومحلات أدوات كهربائية، ومحلات تزاول أنشطة بدون اسم .

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر إدارة تشغيل مخبز شامى حر و5 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و14 محضر عدم حمل شهادة صحية سارية وقت الضبط، ومحضر عرض سلعة السكر للبيع ناقص الوزن وتحرير محضر عرض لحوم ضان ذبح خارج السلخانة، ومحضر بيع الغاز بأزيد من السعر الرسمى، وتحرير عدد 2 محضر استخدام سلعة الغاز المدعم فى غير الغرض المخصص له بعدد 4 أسطوانات، وتحرير عدد 2 محضر استخدام وعرض سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، و2 محضر حيازة أدوات كهربائية بدون فواتير وتحرير محضر امتناع عن بيع خبز بلدى مدعم، وتحرير محضر عرض وحيازة سلع مجهولة المصدر، وتحرير 11 محضر مخالفات شئون بيئة من إدارة شئون البيئة بالحى، و14 محضر مخالفة أشغال طريق، تحرير 13 محضر رصد بيئى، تحرير عدد 19 محضر إدارة بدون ترخيص .

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بتحرير عدد 2 محضر 96 لسنة 67 نظافة عامة، وتحرير عدد 3 محاضر 97 لسنة 67، كما قامت بإعدام المواد الغذائية التالية (2 كيلو لانشون متغير الخواص و 9 كيلو جبنة بيضاء وكيلو جبنة شيدر و40 كيلو خيار مخلل و4 كيلو مش تركى وكيلو سجق و10 كيلو آيس كريم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأنجزت الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة رفع جميع المخلفات من ردم وهدم وحجارة وحشائش ومخلفات قمامة بقطعة أرض أملاك دولة بجوار نقطة مرور الكيلو 21 وذلك باستخدام لودر الإدارة المركزية وتحميل جميع المخلفات فى عربيات الإدارة المركزية، وذلك تمهيدا لاستغلال تلك الأرض كموقف للسيارات أو حديقة لتجميل المنطقة، بالإضافة إلى تجريف ورفع مخلفات وأتربة بطريق شارع المكس بواسطة لودر صغير وتحميل الأتربة لسيارات الإدارة المركزية.

على الصعيد نفسه قامت منظومة النظافة برفع اجمالى 435 طن، حيث تم باستخدام معدات الحى عمل 65 نقلة باجمالى وزن 310 طن، واستخدام معدات مساعدة بعمل 20 نقلة بإجمالى وزن 110 أطنان، وتم رفع نواتج التجريف بإجمالى وزن 15 طنا، وقامت منظومة الصرف الصحى بتسليم سدد فى دوران لوجستى (الدخيلة البحرية)، وتسليك سدد فى أرض أم شحتة (دخلية الجبل )، وتسليك سدد فى شارع السنهورى 2 (شرق البيطاش)، وتسليك سدد بشارع مدرسى إدريس قبلى.

وتحركت حملة من شرطة البيئة والمسطحات وإدارة الرقابة والرصد البيئى بالمحافظة استهدفت شارع الهانوفيل الرئيسى وتم تحرير 22 محضر بيئى، والتصالح على 10 محاضر فورى وتحصيل غرامات فورية طبقا لقرار المحافظ 1163 بقيمة 5000 جنيه، كما قامت منظومة إزالة إشغال الطريق بإزالة 32 اشغال متنوع وتحرير محاضر للمخالفين.

شارك فى الحملة اليوم اللواء سامى شلتوت رئيس حى العجمى والعميد خالد كشك معاون المحافظ للخدمات والعميد سيد عبد المحسن منسق عام الإزالات بالمحافظة والعقيد سامح رفعت رئيس مباحث تموين العجمى والمهندسة مروة يوسف مدير الإدارة المركزية لنظافة وتجميل المدينة وهشام رجب مفتش أغذية بمنطقة العجمى الطبية والرائد محمد مناع من شرطة البيئة والمسطحات المائية ومحمد شلبى من الرصد البيئى بالمحافظة ومسئولى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف ومعاونى رئيس الحى للخدمات والإزالة والنظافة ومفتشى التموين والصحة والأمن الصناعى والرقابة التموينية والطب البيطرى والصرف الصحى، هذا ومن المتوقع أن تكون هناك سلسلة من زيارات المحافظ المفاجئة حتى نهاية اسبوع الحملة.



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