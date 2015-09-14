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محافظ القليوبية يأمر بإنهاء أعمال الصرف الصحى أمام مدرسة طحانوب قبل الدراسة

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وجه عدد من أهالى قرية طحانوب التابعة لمركز شبين القناطر بالقليوبية استغاثة عاجلة إلى المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بسبب عدم جاهزية مدرسة طحانوب الابتدائية رقم 5 وأنها غير مؤهلة لاستقبال أبنائهم خلال الدراسة بسبب أعمال الصرف الصحى والإنشاءات أمام باب المدرسة.

وأكد عادل إبراهيم أحد الأهالى لليوم السابع أن أعمال الصرف الصحى أمام باب المدرسة تتم منذ فترة ولم يتبق على الدراسة غير أيام ولا يوجد طريق أمان للمرور لداخل المدرسة.

أما سميرة محمود قالت "أنا ابنى رايح أولى ابتدائى إزاى هيمشى والمعدات شغالة والطريق محفور انا مش هعرض حياة ابنى للخطر".

ومن جانبه أكد المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية على إصداره تعليمات مشددة للأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بضرورة متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية طحانوب بمدينة شبين القناطر وجارى العمل بمحطات الرفع والخط الرئيسى أمام مدرسة طحانوب الابتدائية وسوف يتم الانتهاء من أعمال الحفر أمام المدرسة فى أسرع وقت ممكن حتى يتمكن أبناؤنا الطلاب من المرور بأمان.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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