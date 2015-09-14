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حملات أمنية لإزالة الإشغالات بالفيوم والقليوبية

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تحركت حملة من مديرية أمن الفيوم، بالاشتراك مع مديرية الرى، ومدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، لإزالة المخالفات على مصرف بطن إهريت بدائرة مركز شرطة يوسف الصديق.

كان اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، قد أمر بتشكيل حملة لإزالة التعديات على منافع الرى وتمكنت الحملة من إزالة 9 مخالفات، حيث قام أصحاب المخالفات بتركيب مواسير وبناء أسوار وأكشاك على المصرف، وتم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة فى القليوبية بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالحى، حيث تمت إزالة 25 "كشك"، وعدد 50 "تاندة"، و40 إعلانًا، و25 من الباعة الجائلين، ومصادرة تراخيص أكشاك تعوق الطريق، وتم رفع الإشغالات من أمام المقاهى المقامة على الطريق العام.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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