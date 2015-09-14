بالصور.. محافظ جنوب سيناء يكلف بدراسة إنشاء كوبرى أمام ودى وتير

أمر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بدراسة إنشاء كوبرى أمام وادى وتير، وعرض الفكرة على المختصين لتنفيذها إذا تم التوافق الفنى عليها من أجل تفادى قطع طريق نويبع طابا الدولى.

جاء ذلك خلال تفقد أثار السيل الذى أدى إلى بعض الخسائر فى الطرق بمنطقة وادى وتير بمدينة نويبع، وأمر بسرعة إصلاحها فورا لعدم إعاقة الطريق، مشيراً إلى الفائدة الكبيرة لعدد من المشروعات التى أقيمت فى الفترة الماضية من حفر بعض البحيرات وإقامة عدد من السدود بالتعاون مع وزارة الرى مما أدى إلى تقليل الخسائر والتحكم فى مجرى السيل.



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