دراسة إسبانية: 4 ملاعق من زيت الزيتون يوميا تحمى من سرطان الثدى

أكدت دارسة إسبانية أجرها مركز بريديميد خلال 10 سنوات، أن آلاف من الاسبان الذين يحصلون على 4 ملاعق من زيت الزيتون كل أسبوع حماهم بقوة من سرطان الثدى.

وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية، إلى أن هذه الدراسة بدأها المركز فى عام 2003 مع 7447 مشاركا من 7 مجتمعات للتحقق من فوائد زيت الزيتون للقلب والأوعية الدموية، ولكن بعد 12 عاما من الدارسة تم اكتشاف أن زيت الزيتون له علاقة وثيقة فى حماية النساء من سرطان الثدى.

وعلى وجه التحديد النتائج التى عرضها المركز فى مدريد، تبين أن النساء الذين يستهلكون حوالى 4 ملاعق يوميا من زيت الزيتون يخفض 30% من الإصابة بسرطان الثدى.

وأوضح رئيس الدراسة ميجيل أنخيل مارتينز للموندو أن "النساء المشاركين فى الدارسة 4282 امرأة تم تقسيمهم إلى 3 مجموعات وكانوا يتناولون 30 جراما من زيت الزيتون، مع اتباعهم نظام خافض للدهون، فى حالة من زيت الزيتون تخفض خطر لوحظ ما لا يقل عن 68% من حالات السرطان.

وأوضح الباحث الرئيسى فى مركز الابحاث أن "خطوط الخلايا والتجارب على الحيوانات أثبتت بعض البوليفينول فى زيت الزيتون البكر الممتاز قدرتها عالية على وقف تطور مرض السرطان، وقال "ينبغى على أى مريض أو إنسان طبيعى اتباع نظام غذائى صحى يتضمنه زيت الزيتون بدون تردد للحفاظ على صحته من أى أمراض".



>