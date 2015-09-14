سعد الحريرى منددًا باقتحام الأقصى: هدفه تهويد القدس وإلغاء هويتها العربية

ندد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان الأسبق رئيس تيار المستقبل، بقيام قوات إسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى لليوم الثانى على التوالى، واعتقال عدد من المصلين، فضلاً عن الاعتداء على البعض الآخر، مؤكدًا أن استباحة إسرائيل للمسجد الأقصى جريمة عن سابق إصرار وتعمد.

وقال "الحريرى" فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "استباحة إسرائيل للمسجد الأقصى جريمة عن سابق إصرار وتعمد، تصب فى مخطط تهويد القدس وإلغاء هويتها العربية".. مشددًا على أن صمت العالم عن جرائم إسرائيل هو بمثابة مشاركة بالفعل المجرم قائلاً: "صمت العالم عن مهاجمة المسجد الأقصى إعلان غير برىء عن مشاركة إسرائيل فى جرائمها ضد الشعب الفلسطينى".

وتساءل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: "أين هى الدول الكبرى ومؤسسات المجتمع الدولى وهيئات الأمم المتحدة من هذه الجريمة المتمادية؟ وهل بات الصمت على ارتكابات إسرائيل الوجه الآخر للصمت على مأساة الشعب السورى؟".

وشدد الحريرى على أن ردع إسرائيل لا يمكن أن يحصل من خلال الدعوات المكررة لضبط النفس ومسئولية العرب فى هذا المجال تتقدم على مسئولية الآخرين، مؤكدًا أن الشعب الفلسطينى يواجه آلة الإجرام الإسرائيلية والتضامن معه واجب قومى ومسئولية كل العرب دون استثناء".



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